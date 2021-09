AUBERT, Yvon



Au complexe résidentiel Quartier Sud à Lévis, le 24 décembre 2020 à l’âge de 76 ans, est décédé monsieur Yvon Aubert, fils de feu Roméo Aubert et feu Emma Rousseau. Il laisse dans le deuil son fils Samuel. Il était le frère de : feu René (Pierrette), feu Lisette (Philippe), Charline (Cecilius), Martine ainsi que son ex-conjointe Gemma. Ses neveux et nièces : Bernard (Lucie-Marie), Nathalie (Eric), Dany (Annie), Patricia (Yvan), André (Johanne), Kathy (Bruce) et François. Il laisse également dans le deuil son ex belle-famille Faucher, ses cousins, cousines et de nombreux parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.S.V.P., veuillez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Site internet : https://iucpq.qc.ca/.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire