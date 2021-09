BLANCHET, Régent



À Lévis, le 6 septembre 2021, est décédé Régent Blanchet, époux de Monique Lacroix. Il était le fils de feu François Blanchet et de feu Desneiges St-Amant. Outre son épouse Monique, il laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Sylvain Boisclair), Danny (Mylaine Arbour), Martin (Reine St-Onge) et Marie-Josée (Mario Leblond); ses petits-enfants: Catherine, Alexandra (Pier-Luc Falardeau), Audrey (Michael Lemelin), Ann-Frédérick, Elizabeth (Charles Renaud), Marie-Annick et Roxanne; ses arrière-petits-enfants: Samuel-Antoine, Eléna, Laurent, Emile et Amélia; sa soeur Marielle (Ulric Bernier), ses nièces: Sonia (Robert Côté), Stéphanie (Mathieu Verreault), son filleul Daniel (Suzanne Trottier), son inséparable frère Serge Blanchet (Louise Petit), sa filleule Annie, sa nièce Nadine (Guylaine Trudel), sa soeur feu Lise (feu Claude Chantal), sa nièce Sophie (Louis Tremblay), son neveu Philippe. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de bons amis. La famille a reçu les condoléances au complexeet