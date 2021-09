BORGIA, Pauline



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 septembre 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Pauline Borgia, épouse de feu monsieur Léo-Paul Lefebvre, fille de feu madame Rachel St-Laurent et de feu monsieur Alfred Borgia. Elle demeurait à L'Ancienne- Lorette.Elle laisse dans le deuil sa fille Nadia et son gendre Bruno, ses deux petites-filles adorées: Mégane et Julianne; son filleul Claude, ses frères: Yvon (Pauline Deschênes), René (Marie-Claire Boivin); sa sœur Lisette, son beau-frère Félicien, ses belles-sœurs: Cécile, Ghislaine, Suzanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses voisines de longue date Solange, Jeannette et Nicole ainsi que Marie-France qui a été très présente pour elle dans les derniers temps. Elle est allée rejoindre plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.