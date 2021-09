DROUIN, Liliane



Au Centre d'hébergement Sainte-Monique, le 6 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Liliane Drouin, épouse de feu monsieur Rosaire Jacques, fille de feu monsieur Alfred Drouin et de feu dame Simone Bélanger. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine (Steve Fortier), sa petite-fille adorée Emy; ses frères et sœurs : feu Aline (feu Raymond Cloutier), Raymond (Julienne Chabot), Yvon (feu Aline Paquet) et Lorraine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Sainte-Monique pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294