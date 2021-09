SAVARD, Réal



À son domicile, le 13 août 2021, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Réal Savard, époux de madame Claudette Savard. Il était le fils de feu Maurice Savard et de feu Jeannette Légaré. Il demeurait à Québec., de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil son épouse Claudette Savard; sa fille Cynthia Savard (Luc Plamondon); ses petits-enfants: Élya et Lily Plamondon; ses frères et sa sœur : Michel Savard (Johanne), Réjean Savard, Géatan Savard (Linda), Raymond Savard (Doris Plamondon) et Line Savard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Géatan Genest (Colette Lavoie), René Genest, Denis Genest (Céline Jobin), Denise Cassista (feu Rénald Cassista, Louise Genest (Robert Duchêne), Andrée Morissette (feu André Morissette), Nicole Hamel (André Hamel), Géatane Genest, Diane Genest, Sylvie Genest (Roger Côté), feu Monique Rousseau (feu Jean-Claude Rousseau); ainsi que ses oncles, tantes, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, anciens collègues et de bons voisins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Les diabétiques de Québec, 12-3175, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1W 2K7.