FORTIN, Jocelyn



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 mai 2021, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Jocelyn "Joe" Fortin, époux de madame Annie Leclerc. Il était le fils de madame Rita Duchesne et de feu monsieur Louis-Joseph Fortin. Il demeurait à Québec.La famille de Joe vous accueillera auà compter de 15h à 17h30.Joe laisse dans le deuil son amour Annie Leclerc; sa mère Rita Duchesne (feu Louis-Joseph Fortin); ses enfants: Émile Fortin (Anne-Catherine Lauzon-Bourbeau), Sandrine Fortin (Charles-Érik Marmen-Harvey), Rosalie Fortin (Félix Allard-Poulin), Noémie D. Leclerc (Hubert Chiasson) et Frédérick D. Leclerc (Marie-Michelle Gariépy-Rusk); ses beaux-parents: Marcel et Denyse Leclerc; ses frères et sœurs: Lisette (Michel Villeneuve), feu Diane (André Gagnon), Murielle (Julien Côté), Martin (Gaëtane Paré), Mario (Pauline Simard), feu Laval, Réna (Daniel Leclerc), Gérald (Sylvie Gaudreault), Louise (Lucien Côté), Jean-François (Nicole Bouchard) et Pierre (Isabelle Villeneuve); son filleul Marc-Étienne Côté; son beau-frère Éric Leclerc (Karen Martel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres très bons ami(e)s. Un remerciement spécial à Caroline Côté, qui fut son bras droit des dix dernières années. Une attention particulière au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'à celui de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré leur dévouement et les bons soins prodigués. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie, peut se traduire par un don à la Fondation canadienne du foie, 42b Rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 1L3, : https://www.liver.ca/fr/