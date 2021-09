MARTEL, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Martel, fils de feu Charles-Aimé Martel et de feu Simone Auclair. Il demeurait à Québec. Outre son épouse madame Suzanne Girard, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Ève (Andy Kevin Caron Fervant) et la fille de sa conjointe Lola Dubreuil. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Monique (Marcel Pigeon), Mariette (Michel Laflamme), Noel-Aimé (Solange Lafond), Jaquelin (Andrée Belleau) et Francine (Heinrich Meesen); ses petits-enfants: Michael, Eli et Mia. Il laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Martel auElle aimerait remercier le personnel du département de néphrologie de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec et plus particulièrement au Dr Mathieu Rousseau-Gagnon et son équipe pour les bons soins prodigués à monsieur Martel. Pour rendre hommage à monsieur Martel, nous vous invitons à visiter notre site internet: www.sylviomarceau.com.