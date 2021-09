ROY, Lucille



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), Québec, le 16 septembre 2021, à l'âge de 69 ans et 6 mois, est décédée madame Lucille Roy, épouse de feu monsieur Serge Rolland, fille de feu monsieur Joseph Roy et de feu madame Lucia Robitaille. Elle demeurait à Donnacona.et de là, au cimetière Sainte-Agnès de Donnacona, sous la direction duMadame Roy laisse dans le deuil ses enfants: Carl (Vanessa Lamothe), Emylie (Yves Tremblay); ses petits-enfants: Noémie (Tristan Cinq-Mars) et Olivier Beaumont; Jessy, Laury, Vicky et Stacy. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Robert, Lilianne (feu Jean-Guy Frenette, Roger Loyer), feu Claire (feu Roland Carreau), feu Claris, feu Paul-Émile, feu Égide, feu Roland (feu Géraldine Paradis), feu Jeanne (feu Roger Langlois), feu Marthe (feu Emilien Matte), André (Denise Richard). Elle laisse plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du Cancer du sein du QC, 1705-1155 Boul. René-Lévesque O, Montréal, QC, H3B 9Z9, rubanrose.org/faire-un-don