BOUTIN, Adrien



À l'Hôpital Laval, le 24 septembre 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Adrien Boutin, fils de feu Philibert Boutin et de feu Marie-Anne Noël. Il demeurait à Québec (La Champenoise), natif d'Armagh (Bellechasse).Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille Joanne Boutin (Marc Turcotte et leur fils François Turcotte), son fils Éric Boutin (sa fille Maude Boutin) et la mère de ses enfants Marie Paule Bernard (Michel Turgeon) et son ex-épouse Louisette Isabelle. Il était le frère de : feu Adrienne (feu Marcel Ménard), feu Eugène (feu Rose-Aimée Vallières), feu Léopold (feu Yvonne Lacroix), Ernestine (feu Ernest Fournier), feu Gérard (feu Marie Bérubé), feu Robert (feu Gisèle Poitras), feu Valère (feu Ange-Aimée Labbé), feu Maurice (feu Huguette Fortier), feu Jeanne d'Arc (feu Roger Vallières) et feu Germaine. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la Champenoise pour les bons soins prodigués à monsieur Boutin. La famille tient à remercier personnellement monsieur Henri Ménard (proche aidant) et neveu de monsieur Boutin pour sa disponibilité et son dévouement déployé envers notre père. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté de Saint-Cajetan) 80, rue Principale Armagh (Québec) G0R 1A0 ou à la Fondation Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy Québec (Québec) G1V 4G5. Monsieur Boutin a été confié pour crémation à la Maison funéraire: