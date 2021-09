BLAIS GILBERT, Christiane



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, le 21 août 2021, à l'âge de 80 ans, de Christiane Blais, épouse de monsieur Roger Gilbert. Elle était la fille de feu monsieur Archelas Blais et feu madame Juliette Pouliot. Outre son époux Roger, elle laisse dans le deuil ses filles: Line, Murielle (Alain Fecteau) et Sylvie; ses petites-filles: Catherine Martineau (Louis-Philippe Lampron et son fils Émile), Marie-Anne et Isabelle Fecteau; ses arrière-petites-filles: Charlotte et Mathilde Lampron; son frère et sa belle-sœur: Jocelyn Blais et Micheline Ouellet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gilbert: feu Aimé, Lionel (Huguette Marceau), Richard (Johanne Mercier), Maurice (Lyne Cantin), Louise (Jean-Guy Langlois), Jacques (Sylvie Baribeau); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s ainsi que ses voisins attentionnés de la rue des Franciscains. Selon ses volontés, la famille recevra les condoléances en(à l'intersection de la rue Père-Marquette)à compter de 13h,La mise en terre aura lieu dans l'intimité à une date ultérieure au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. La famille tient à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont aidée dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Des formulaires seront disponibles sur place.