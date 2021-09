LESSARD, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er septembre 2021, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé M. Paul-Émile Lessard, époux de dame Francine Lortie, fils de feu Honorius Lessard et feu Cécile Carrier. Autrefois de Vallée-Jonction, il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (feu Marie-Josée Boutin, Josée Laverdière), Manon (Clément Arguin), Sylvie (David-Alexandre Aubé); ses petits-enfants : Clovis, Coraly (Olivier Tremblay), Maxime (sa mère Michelle Asselin), Mathis, Thomas et Charles. Il était le frère de : Jean-Guy (Georgette Lessard), Gilles (feu Claudette Houle), Bernard (Nicole Lessard), Lise (feu Jean Galarneau), Jacques (Carmelle Vachon), Marc-André (Alfredine Simard), Colette (Pierre Jacques), Pauline (Roger Tanguay), Rita (Rock Boutin), Carmelle (feu Christian Tremblay), Luce (Guy Laflamme), Marcelle (Raynald Doire), Céline (Yvon Perreault), Alain, France (Serge Drouin). Il était le beau-frère de : Gilles (Louise Chabot), Guy (Francine Fortin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Josephle samedi 25 septembre 2021 de 9h à 11h15.et de là, au cimetière de Vallée-Jonction. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire peut se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec) / 2700, ch. des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec), G1V0B8 : www.fondation-iucpq.org ou à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec (5415 Paré, bureau 200, Mont-Royal, Qc, H4P 1P7) : www.jedonneenligne.org/slaquebec/