GALARNEAU, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Galarneau, époux de feu dame Carmen Racine. Il était le fils de feu monsieur Lucien Galarneau et de feu dame Jeanne D'Arc Jobin. Il demeurait à Beaupré.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil son garçon et ses filles: Lyne (Gérald Bastien), France (Aurèle Gagnon), Yves (Julie Thibault), Guylen (Jean Thivierge) et Josée (Jean- Pierre Paquet); ses petits-enfants: Patrick (Béatrice Dorsainville), Éric, Gabriel (Emily Salvaterra), Dominic, Roxanne(Vincent Riche), Karine (François Poulin), Charles (Virginie Gauthier),Guillaume (Denis Tremblay), Félix et Marilou; ses arrière-petits-enfants: Nicolas, Nolan, Jérémy, Finley, Gaven, Maveric, Abby, Léa, Victor, Clément, Nathan, Milan et Savannah; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert (Claire Villeneuve), feu Raymond (Gaétanne Villeneuve), Pierre et il était le frère de feu Claude, feu Colette (feu Adrien Lévesque) et feu Monique (feu Pierre Boucher); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Racine: feu Valmont (Thérèse Chevalier), feu Raymond (Thérèse Giguère), Louisette, André (Louise Soucy), feu Richard (Colette Talbot), Jean-Marc (Céline Drouin), Ginette, Diane (André Larrivée), Claire (feu Donald Tremblay), Bibiane (feu Daniel Délisle) et il était le beau-frère de feu Gisèle (feu Roger Guillemette). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es), plus particulièrement monsieur Bernadin Pépin et Sylvie. La famille tient à remercier le personnel soignant du 3ème étage (3300) de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que les pharmaciennes Annie Morin et Ann St-Hilaire pour tout le soutien et les bons soins qu'ils lui ont prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Sillery (Québec), G1S 3G3, https:// societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal et/ou Fondation Michel Sarrazin, 801 Grande-Allée O, bureau 124, Québec, QC, G1S 1C1.