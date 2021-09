LATULIPPE, Laurette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 novembre 2020, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédée madame Laurette Latulippe, conjointe de feu monsieur Jean-Louis Cloutier, fille de feu madame Éva Bouffard et de feu monsieur Charles Latulippe. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Yvan Richard), Denis (Johanne Fleury) et Angela (Bruno Roussy) et leur père Roland Desrosiers; ses petits-enfants: Kathleen (Erick Giroux), Gabrielle, Ariane (Gabriel Simard), Louis-Étienne (enfants de Caroline), Elsa (Pierre-Edouard Ouellet), Amélie (Mathieu Dubé), Florence (Tommy Lachance) (enfants de Denis), Marc-André, Michel, Marie-Noël (Jean-Denis André), et Émilie (enfants de Angéla); ses cinq arrière-petits-enfants; les enfants de son conjoint: Nathalie, Caroline, Maryse et Jean-Louis Junior; ses frères et sœurs: Claire (Raymond Labrie), Philippe, Louise (Denis Corriveau), Jacques (Louise Graves), feu Charles-Edouard (Marie-Rose Paquet), feu Raymond, feu Marcel (Gisèle Lagacé) et feu Monique.le vendredi 24 septembre 19h à 21h età compter de 9 h.