DUCHAINE, Nicole



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée dame Nicole Duchaine, fille de feu monsieur Lucien Duchaine et de feu dame Rose Lemelin. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 13 à 14 heures auLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure sous la direction desElle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (Line Vigneault), Réjeanne, Marielle (Michel Drolet), Denys (Maryse Plourde), Danielle (feu Paul Cantin), Hélène (Jean-Louis Lambert, feu Pierre Bouffard), Alain (Hélène Parent), François, Luc et elle était la sœur de: feu Claudette (feu Claude Dufour), feu Yolande et feu Claude. Elle laisse également dans le deuil ses deux filleules: Amélie Cantin et Rose-Marie Avery; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel du 4ème étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur empathie et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 800, Boul. de Maisonneuve Est, bureau 800, Montréal, Qc, H2L 9Z9, https://pq.poumon.ca/faire-un-don/