BÉGIN, Laurent



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé subi-tement monsieur Laurent Bégin, époux de madame Alice Dumont. Il était le fils de feu Eugénie Couture et de feu Joseph Bégin. Il demeurait à Lévis. Il était le cofondateur de Lévis Construction. Il laisse dans le deuil, outre son épouse qu'il aimait tant, ses enfants : feu Christian (France Blouin), Nathal (Dany Jalbert), Régis (Viviane Lemieux) et Pascal (Caroline Pinet); ses petits-enfants : Nicolas (Amélie Fauvelle), Jimmy (Nina Célant), Jessy (Éric Ouellet), Pier-Luc (Katerine Tardif), Myriam (Alexandre Michaud), Prescylla (Félix Bastrash), Sabrina (Louis-Pier Théberge), Marie-Pier (Maxime Bédard), Ann-Sophie (Jérôme Dorval) et Simon-Pier; ainsi que ses arrière-petits-enfants : Maélie, Lexie, Tommy, Melody, Livia, Anaève, Mya, James, Loïc, Lyly-Rose et Victoria; ses frères et soeurs : feu Juliette (feu Adrien Martineau), feu Armand (feu Eugénie Carrier), feu Irène (feu Adjutor Brouard), feu Eugène (feu Rita Marotte), Roger (Georgette Labrie), Annette (feu Gaston Carrier), feu Marthe, feu Raymond (feu Fleurette Marotte), feu Ghislaine (Nazaire Labrie), Aline (feu Raynald Bissonnette), Clément (Anne-Marie Pageau), et Joseph-Henri; ses beaux-frères et belles-soeurs de la Famille Dumont : Rose (Adrien Dutil), Marcel (Suzanne Morin) et Jeannette (feu Gérard Dion). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/.de 13h à 14h45.