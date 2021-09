LEFEBVRE, Léo-Paul



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 octobre 2020, à l'âge de 78 ans et 4 mois, est décédé monsieur Léo-Paul Lefebvre, époux de feu madame Pauline Borgia, fils de feu madame Nelly Guimont et de feu monsieur Adélard Lefebvre. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil sa fille Nadia et son gendre Bruno, ses deux petites-filles adorées: Mégane et Julianne; son filleul Claude, son frère Yvon (Colette Miron), sa sœur Diane (Jean-Marc Soucy), plusieurs beaux-frères et belles sœurs de la famille Borgia, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s dont son bon ami Raymond. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence des Pionniers pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) par la suite. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca.