JEFFREY, Marthe

À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 août 2021, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée madame Marthe Jeffrey, conjointe de monsieur Alain St-Pierre, fille de feu madame Marguerite Morissette et de feu monsieur Alfred Jeffrey. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auOutre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Patricia (Michel) et Denis (Audrey) ; ses petits-enfants : Roxanne (Vincent) et Vicky (Jean-David) ; ses arrière-petits-enfants : Anthony, Maverick, Abbygaëlle, Liam et Isaac ; ses frères et sœurs : feu Émilien (Yvette), feu Jean-Marc (Joyce), feu Rodrigue, feu Jacques (feu Juliette), Colette (feu Edgar), feu Yvon (Yolande), feu Yves (France) et Raymonde (Marcel), ainsi que ses neveux, nièces, cousin et cousines. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source Sud ainsi que celui des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec.