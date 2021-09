POTVIN, Claudette St-Onge



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Claudette St-Onge, épouse de M. Claude Potvin. Fille de feu Claude St-Onge et de feu Gabrielle Roux, elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs: feu Micheline (Stanley Toney) et Louise (Pierre Lesage); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Potvin: feu Lise (Gilles Paquet), feu Jacques (Thérèse Fillion), Lina (feu Pierre Ledoux), Noël (Rachel Gendreau), Julie (Richard Courchesne), feu Simon (feu Céline Hamel) et Francine (Lorenzo Parent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, particulièrement ses grandes amies: Tina Kelley, Carole Frédérique et Noëlla Pouliot. La famille recevra les condoléances au:de 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des départements de dialyse et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme St-Onge. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du rein. (1675 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2P7) www.rein.ca (https: //kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start). Pour rendre hommage à Mme St-Onge, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com.