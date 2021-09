VALLÉE, Pauline Simard



À la résidence Villa d'Accueil de Saint-Bernard, le 7 septembre 2021, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédée Mme Pauline Simard, épouse de feu M. Edmond Vallée. Elle était la fille de feu Honoré Simard et feu Alice Simard. Elle demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera au:jeudi le 23 septembre 2021 de 19h à 21h, vendredi le 24 septembre 2021 de 9h à 10h45.et de là au cimetière de Saint-Elzéar.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julien (Diane Côté), Lucie (Gérald Boutin) et Francis (Monique Paradis); ses petits-enfants : Marie-Ève (Sylvain Chagnon), Tanya, Éric (Véronik Berthiaume), Daniel (Roxanne Berthiaume), Dominic, Carolann (Andy Deblois), ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Honorius (feu Laurette Cloutier, feu Lydia Pouliot), feu Armand (feu Hermance Perreault), feu Joseph-Édouard (feu Jeannette Marcoux, Ghislaine Vachon), feu Madeleine (feu Gérard Lacroix, feu Bernard Savoie), feu Monique, Denise (feu Apollinaire Lagrange) et feu Denis (Jocelyne Fecteau). Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs : Wilda (Davila Berthiaume), Héléna (Wilfrid Grenier), Clairina (Lorenzo Lehoux), Pamélia (Alfred Marcoux), Philippe (Jeannette Blais), Edgar (Carmen Malouin), Donalda (Wilfrid Grenier), Omer (Thérèse Nadeau), Céline (Roger Lethiecq) et Sr. Anita. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à tout le personnel de la Villa d'Accueil de Saint-Bernard ainsi qu'aux membres du personnel du CLSC de Sainte-Marie pour toutes les petites attentions et les bons soins prodigués à notre mère. Un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : (Fabrique de Saint-Elzéar) : https://smdj.ca/financement-cva serait apprécié.