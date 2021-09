BANNON, Solanges Pigeon



À l'hôpital St-François d'Assise, le 13 août 2021, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée dame Solanges Pigeon, épouse de M. Germain Bannon depuis 68 ans, fille de feu Joseph Pigeon et de feu dame Irène Leroux. Elle demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). Elle laisse dans le deuil ses 3 fils, Daniel (Lucie Godbout), Benoît (Hélène Maheux), Yves (Renée Normand) et sa fille Anne (Pierre Bolduc), ses 10 petits-enfants (Alexandre, Catherine, Thierry, Joëlle, Geneviève, Maureen, Kathleen, Nicolas, Philippe et Jean-Sébastien) et ses 17 arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses frères et sœurs Claire, feu Noëlla (feu Donat Carrière), feu Raymonde (Raymond Brunet), Denise (Jacques Berthiaume), Jacques (feu Brenda Daignault), Claude (Yolande Levac), tous les membres de la famille Bannon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s àde 12h à 13h30, suivi d'suivra la mise en terre au cimetière St-Charles-Borromée. Remerciements spéciaux à tout le personnel des soins palliatifs du CLSC la Source Sud et particulièrement à mesdames Véronique Labrie et Annie Gagnon ainsi que le personnel des soins palliatifs du B-8 de l'hôpital St-François d'assise pour les soins extraordinaires prodigués à notre mère et épouse dans sa fin de vie. Compenser l'envoi de fleur par des dons à la Société canadienne du Cancer ou Opération Enfant Soleil, deux organismes qui étaient précieux pour elle.