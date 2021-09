VALLÉE, Jocelyn



C'est avec tristesse que nous vous annonçons que monsieur Jocelyn Vallée s'est éteint sereinement, après un long parcourt, entouré des siens, à sa résidence le 3 novembre 2020, à l'âge de 68 ans. Il était l'époux de madame Diane Turgeon Vallée depuis plus de 42 ans et le fils de feu monsieur Maurice Vallée et de feu madame Émilia Thomassin. Il demeurait à Saint-Isidore et était natif de Sainte-Brigitte-de-Laval.où la famille vous accueillera à compter de 9h pour recevoir vos condoléances.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Vallée laisse dans le deuil son épouse madame Diane Turgeon Vallée; ses enfants: Vincent (Sabrina Giroux) et Valérie; ses petits-enfants adorés: Coralie et Zachary ainsi que leur mère Kathy Pageau; ses frères et sœurs: feu Gilbert, feu Pierrette (Clément Duguay et sa conjointe Gaétane Thomassin), Gaétan (Suzanne Gagné), Céline (Paul Duguay), Cécile et Diane; son beau-père Marie-Louis Turgeon (feu Georgette Gosselin); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Turgeon: Claude et Nicole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Michel Samson et à tout le personnel traitant de l'insuffisance cardiaque qui en a pris soin de près ou de loin tout au loin de sa maladie ainsi que tout le personnel du CLSC de Ste-Marie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, Qc G2J 1B8 (418)682-6387 www.coeuretavc.ca. La direction des funérailles a été confiée à la maison