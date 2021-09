BOUCHARD, Jean



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 septembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean Bouchard, fils de feu dame Marie-Louise Lavoie et de feu monsieur Alphonse Bouchard. Ildemeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé, il a été confié à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 13hIl laisse dans le deuil ses frères: Réal (Noëlla Roy) et Pierre (feu Gisèle Lelièvre); sa sœur Ida (Denis Pacaud); sa filleule Karine Beaulieu et son petit-neveu Mathis Roy; son neveu Hugo Bouchard; ses amis: Réjean Keighan et Dany Ricard; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Un merci particulier à Nancy, Maryse, Jacques et Emmanuel de la Résidence Louis XIV pour leur bienveillance et leur dévouement. Un sincère remerciement au Dr Anne Montreuil et son équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur bonté et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel, organisme auprès duquel il a oeuvré avec grand dévouement la majorité de sa vie.