Birmanie: procès d'un conseiller économique australien d'Aung San Suu Kyi

Rangoun | Un économiste australien longtemps conseiller de l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, accusé d'avoir voulu quitter la Birmanie en possession d'informations sensibles peu après le coup d'État, a comparu jeudi devant un tribunal.

Sean Turnell, professeur à l'université australienne Macquarie, a été interpellé dans les jours qui ont suivi le putsch militaire du 1er février contre la lauréate du prix Nobel de la Paix 1991.

Détenu depuis dans la tristement célèbre prison d'Insein à Rangoun aux côtés de nombreux prisonniers politiques arrêtés ces derniers mois, il est apparu «fragile et fatigué» devant le tribunal, a indiqué Khin Maung Zaw, un avocat présent à l'audience.

En juillet, sa femme avait exhorté à sa libération, inquiète pour sa santé alors que le pays connaît une flambée épidémique de Covid-19 depuis plusieurs mois.

Les détails des infractions reprochées à Sean Turnell n'ont pas été rendus publics, mais les médias officiels ont déclaré qu'il avait eu accès à des "informations financières secrètes de l'État" et qu'il avait tenté de fuir le pays.

Le coup d'État du 1er février a mis fin à une brève parenthèse démocratique d'une décennie et plongé la Birmanie dans le chaos.

Depuis, les militaires mènent une répression sanglante contre leurs opposants avec plus de 1100 civils tués et près de 7000 en détention, selon une ONG locale, l'Association d'assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui rapporte des cas de tortures, de viols et d'exécutions extra-judiciaires.

La junte fait état d'un bilan beaucoup moins lourd.

Aung San Suu Kyi, 76 ans, assignée à résidence depuis près de huit mois, est engluée dans une multitude de procédures judiciaires.

Elle est jugée pour incitation aux troubles publics, violation des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, importation illégale de talkies-walkies et sédition.

À partir du 1er octobre, elle comparaîtra également pour corruption.

Elle encourt de longues années de prison si elle est reconnue coupable.

L'armée a justifié son retour au pouvoir en alléguant de fraudes lors des législatives de novembre, remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi.

Après avoir annulé ce scrutin, elle a promis la tenue de nouvelles élections d'ici l'été 2023.