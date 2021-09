GODBOUT, Marc-André



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 27 juin 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Marc-André Godbout, fils de feu madame Agathe Beaudet et de feu monsieur Robert Godbout. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens le même jour. Il laisse dans le deuil ses parents: feu Agathe Beaudet et feu Robert Godbout; ses frères et soeurs: feu Gaétan, Ghislaine (Harry Julien), Jean-Charles (Hélène Gilbert), Claire (Rosaire Ouellet) et François; ses neveux et nièces: Chantal, Geneviève, Dominic, Marie-Claude, Maxime et Francis; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. Site Web: https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don Tél.: 1 877 336-4443