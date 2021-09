Chasse sportive: les munitions sont rares à la veille de l'ouverture

Certaines munitions sont déjà introuvables à l’aube du début de la saison de chasse sportive, samedi. D'autres seront très vite écoulées.

«Il y a certains calibres que, depuis trois semaines, on est à la recherche active de munitions. On a même développé avec des gens autour qu'on connait en affaires, on s'est échangé des calibres», a raconté jeudi le propriétaire de la boutique Chasse et Pêche Chicoutimi, Éric Lapointe, en entrevue avec TVA Nouvelles.

C'est que les fournisseurs, principalement américains, ne répondent pas à la forte demande. C'est encore pire que l'an dernier.

«Dans les calibres populaires aux États-Unis, il y a le 9 millimètres. Là-dedans, je n'ai pas de problème. Il y en a en masse. Mais dans les calibres de chasse comme pour l'orignal, ce n'est pas toutes les provinces qui chassent l'orignal au Canada et aux États-Unis alors il y a des calibres qui vont être mis de côté pour produire des calibres qui sont plus populaires », a expliqué le copropriétaire des Pronature Blackburn et Fils, Simon Blackburn.

Des fournisseurs n'ont livré que la moitié des munitions attendues. Et les chasseurs sont avertis: cette rareté fera gonfler la facture de la chasse cette année. Dans certains cas, des fabricants ont augmenté les prix de leurs produits de 25 % à 30 %, ce qui se reflète sur le prix en boutique.

Pour pallier cette rareté, les commerçants conseillent aux clients de s'exercer avec une munition du même calibre, mais différente de celle utilisée normalement et de terminer les entrainements avec les habituelles, histoire de les économiser.

La période de chasse s'amorce samedi dans la majorité des territoires du Québec.