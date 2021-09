FORTIN, Huguette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 septembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée, entourée des siens, dans la paix et la sérénité, Madame Huguette Fortin, épouse de monsieur Jacques Pelchat et fille de feu Maurice Fortin et de feu Jeannine Lessard. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre son amour pour la vie: Jacques Pelchat, son fils adoré: Olivier Pelchat (Katherine Larrivée-Thibault), sa fille de cœur: Anne-Marie Guillemette (Jimmy Turgeon), sa petite-fille: Florence Pelchat, ses deux petits-enfants de cœur: Amy et Micah Turgeon, ses frères et sœurs: Mario (Linda Tanguay), Réjean (Réjeanne Brochu), Monique (Paul-Émile Lévesque), Lucette (Michel Breton), Lyne (Mario Blais), son beau-père: Gérard Pelchat (feu Raymonde St-Hilaire), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pelchat: Julie (Bertrand Carrier), Guy (Élise Gagné) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s qui vont se reconnaître. La famille tient à remercier particulièrement Jean-François Breton et Julie Boutin qui, avec leur talent de cinéaste amateur, auront su rendre Huguette éternelle grâce à une biographie dédiée aux siens et surtout à sa petite-fille. Enfin, sincères remerciements à ses médecins: Frédérique Bissonnette, Chantale Brochu et Christophe Hamel, à son infirmière: Annick Chabot, à l'équipe soignante des soins palliatifs et à tous ceux et celles qui auront fait de sa fin de vie un réel conte de fée, Merci.de 8h30 à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.