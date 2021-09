GAUTHIER, Marthe Harton



Au Foyer de Charlesbourg, le 20 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Marthe Harton, épouse de monsieur Jean-Claude Gauthier. Elle était la fille de feu dame Aline Charland et feu monsieur Lorenzo Harton. Elle demeurait à Québec. Elle a été enseignante pour la commission scolaire des premières Seigneurie, en pré-scolaire à l'école du Plateau, avec le directeur M. Clément Robillard de 1976 à 2004.de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude; ses fils : Martin (Robin Patriquin), Bernard (Isabelle Tremblay) et Jean-François (Julie Houle); ses petits-enfants : Maximillien (Emma Davis), Frédérique et Gabriel; ses sœurs : Louise (feu Maxwell Magnus), Hélène (feu Roy Kassendorf) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s, beaux-frères, belles-sœurs de la famille Gauthier. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Foyer de Charlesbourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CSSS de Québec Nord, soins palliatifs du Foyer Charlesbourg, 7150, boulevard Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5, tél. : (418) 628-0456.