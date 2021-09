GUÉRARD, Anita Côté



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 26 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Anita Côté, épouse de feu monsieur Roger Guérard, fille de feu monsieur Arthur Côté et de feu dame Marie-Anna Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie et Daniel; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Laval Grégoire), feu Pauline (feu Pierre-Émile Noreau), feu Pierrette (feu Gino Franco), Laurette (Jean-Charles Tremblay), feu Monique (feu Rosaire Bergeron), feu Gilles (Lise Beaupré), feu Simone (Laurent Lemelin), feu Guy (Céline Bernatchez) et feu André (Micheline Bégin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guérard : feu Thérèse (feu René Lévesque), feu Claude (feu Madeleine Francoeur) et feu Jacques (Louisette L'Italien), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués, leur bienveillance et leur soutien exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Œuvres Jean Lafrance, 1390, route de l'Aéroport, Québec (Qc) G2G 0l6, Tél : (418) 681-3883.