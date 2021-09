CHAMPOUX, Jean-Pierre



Au CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent, à St-Augustin-de-Desmaures, le 28 janvier 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Champoux, époux de feu dame Claudette Audet. Né à Montréal, le 13 avril 1941, il était le fils de feu dame Simone Côté et de feu monsieur Aimé Champoux. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.où la famille vous accueillera à compter de 13h30. Monsieur Champoux laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Normand Fiset) et Pierre-Jean (Sabrina Houle); ses petits-enfants : Jonathan (Ève-Marie Gravel), Jordan (Ann-Elizabeth Otis), Rébbeca (Émilie Gravel); son frère Maurice (feu Nicole Dany); sa sœur Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Audet : Rolande (feu Alphonse Groulx), Jeannette, Marianne (Robert Senterre), Jean-Guy (feu Gabrielle Jean), Louis (Pierrette Lamontagne), Lise Dubreuil (feu Ronald), Nicole Labonté (feu Maurice), Odette Larochelle (feu Roger), Jacques Pinel (feu Jacqueline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Les Jardins du Haut St-Laurent pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, Tél. : 418-656-6241, site : www.lesdiabetiquesdequebec.com Les Funérailles sont sous la direction de :