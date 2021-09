GIRARD, Marcel



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 septembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Marcel Girard, époux de feu Georgette Gravel, fils de feu Louis Girard et de feu Éléosa Néron. Il demeurait à Québec.de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane Marquis (Claude Pichette) et Pierre Marquis (Michelle Beaumont); ses petits-enfants : Sébastien (Sylvie), Claudiane, Marie-Pierre (Hugo); ses arrière-petits-enfants : Léonie, Myolïnn, Loup-Anne, Aurélie, Raphaëlle, Keyran et Philémon; ses sœurs et son frère : Marie-Paule, Réjeanne (Jean-Yves), Albert (Hélène); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel de la Résidence Vanier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.