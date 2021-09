Deux anciens administrateurs de SNC-Lavalin arrêtés pour corruption

Deux anciens administrateurs de SNC-Lavalin ont été arrêtés jeudi pour avoir présumément offert un pot-de-vin de 2,23 M$ pour la rénovation du pont Jacques-Cartier il y a près d’un quart de siècle.

Normand Morin, et Kamal Francis, qui étaient administrateurs de SNC-Lavalin Inc. et de SNC-Lavalin International, font face à des accusations de corruption d’un fonctionnaire fédéral, de fraude, de fabrication de faux contrats et de complot, notamment.

Les firmes SNC-Lavalin Inc. et SNC-Lavalin International sont accusées des mêmes infractions, car elles sont «tenues criminellement responsables des gestes de leurs anciens administrateurs», selon le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Toutefois, le DPCP souhaite éviter un procès aux firmes et a offert son invitation pour qu’un accord de réparation soit négocié avec elles.

Cela permettrait à SNC-Lavalin de continuer à obtenir des contrats publics.

Normand Morin, et Kamal Francis, eux, ne pourront éviter les accusations criminelles. Ils ont été remis en liberté et comparaitront le 27 septembre prochain au palais de justice de Montréal.

Les infractions seraient survenues entre septembre 1997 et mars 2004, dans le cadre de travaux majeurs au pont entre Longueuil et Montréal qui ont été effectués au début des années 2000. La valeur du contrat décroché était de 128 millions $.

Les deux arrestations ont été faites dans le cadre de l’enquête Agraphe 2, de la Gendarmerie royale du Canada.

L’ex-PDG de la société des ponts fédéraux, Michel Fournier, avait déjà été condamné à plus de cinq ans de détention en 2017, dans le cadre de cette affaire.

