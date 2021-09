LAVOIE, Jeannine Tremblay



Le 3 septembre 2021, est décédée à l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 91 ans, Mme Jeannine Tremblay, épouse de feu Eddy Lavoie. Elle était la fille de feu M. Henri Tremblay et de feu Mme Annette Tremblay. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Ghislaine Paré), Pauline (Jacques Gagné), Sylvie (Martin Lalancette), Guylaine (Gérald Côté), Claire-Andrée (Yves Tremblay); ses petits-enfants : Jérémy, Janie, Anaïs, Marylie, Marc-André, Audrey, Tanya, Noémie, Guillaume, Chrystopher, Laurence; ses arrière-petits-enfants : Jolianne, Ann-Frédéric, Anthony, Gabriel, Olivier, David, Aurélie, Kayla; son frère feu Paul-Henri Tremblay (Andrée Verreault) et sa sœur Lise (feu Clément Fortin); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la belle-sœur de : Pierrette Lavoie (Paul Desbiens), Raymond (Huguette Gallant), Yvette, Béatrice (Arthur Girard), Léonciade (André Dallaire), Pâquerette (Marcel Tremblay). La famille tient à remercier les médecins et le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le Dr Gilles Caron. La famille accueillera les parents et amis aule samedi 25 septembre de 19 h à 22 h età compter de 13 h.