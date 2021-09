LABBÉ, Reina



À Lévis, le 5 septembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Reina Labbé, fille de feu Antoinette Richard et de feu monsieur Paul Labbé. Épouse de feu monsieur Jean-Guy Demers et conjointe de feu Léopold Martineau. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Sylvain Demers (Julie Baillargeon); sa petite fille Kelly Demers; ses frères et soeurs: feu René (Denise Roy), Laurette (Jacques Roy), Gilles (Micheline Perron), Gilberte (feu Raymond Laprise), Rémi (Denise Laliberté); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Demers et Martineau; les enfants de son conjoint: Sylvie Mattineau (Jean Provencher), Mario Matineau (Nathalie Martineau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.à compter de 9h30.