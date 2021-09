ST-LAURENT, Cyrille



À l'IUCPQ, le 18 avril 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Cyrille St-Laurent, époux de dame Andrée Cauchon, fils de feu monsieur Roland St-Laurent et de feu dame Lucienne Cloutier. Il demeurait à Rivière-à-Pierre.La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h30, suivies dLes cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il a été confié à laOutre son épouse dame Andrée Cauchon, monsieur St-Laurent laisse dans le deuil ses enfants: Manon (Denis Chateauvert), Gaétan (Lise St-Laurent) et Luc (Annie Blanchet); ses fils adoptifs: Benoit Cauchon et Pierre Demick (Line Métivier); ses petits-enfants: Sophie, Laurie, Louis, Valérie, Amylie, Vincent, Marie-Pier, Francis, Léa-Rose, Alexis, Michaël et Mélissa; son arrière-petit-fils adoré Benjamin et la petite Olivia; ses frères et sa sœur: Fernand (Micheline Gauthier), Henri (Kathy Labbé), sa filleule Huguette (feu Guy Bousquet, feu Pierre Juteau), Louisette (feu Denis Roy), Claude (Suzanne Rivest) et Suzanne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cauchon: Henriette (Jean-Baptiste Lavoie), Ghislain (feu Colette Lavoie), feu Réjean (Carmen Lavoie), Michel (Ginette Gauvin), Richard (Claudette Gagnon), Benoit (France Verreault) et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le Dr. Paul Poirier cardiologue à l'IUCPQ pour les soins et le grand humaniste dont il a fait part tout au long de l'hospitalisation de Cyrille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet: https://www.jedonneenligne.org/fondation -iucpq/IM/