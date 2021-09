CLOUTIER, Bernard



À l'Hôpital de Montmagny, le 15 septembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Bernard Cloutier, époux de dame Marie-Jeanne Bernier. Originaire de Saint-Eugène de L'Islet, il était le fils de feu dame Julie Thibault et de feu monsieur Abel Cloutier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Raymond Boucher) et Mélanie; ses petits-enfants: Alexandre (Marc-André Jean) et Catherine (Martin Bonanfant); sa belle-sœur Gemma Fiset (feu Jean-Charles Bernier). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Cloutier et Bernier, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, à celui de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'au Dre Annie Létourneau pour leur accompagnement et la grande qualité de leurs soins.