BOUCHER LAROCHELLE

Louise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 septembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Louise Boucher, conjointe de monsieur Guy Beaulieu, fille de feu Rita Jobin et de feu Herménégilde Boucher. Elle demeurait à Vanier, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 16het seront suivies d'Les cendres seront déposées au cimetière de Notre-Dame des Laurentides à une date ultérieure.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants: Sonia, Chantal (Yvon Gravel); ses petits enfants: Jimmy, Jennifer (Pascal Deschenes), Tony (Claudia Tremblay) et arrière-petits-enfants: Tyler et Jake.; les enfants de son conjoint: Éric Beaulieu (Gilka Carrier), Caroline Beaulieu (Jean-Rock Larouche); les petits-enfants: Jacob, Lévis, Charles, Marie-Soleil et Antoine. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et frères: Rita (feu Raymond Lachance), Monique, feu Huguette (feu Claude Bouchard), Roland (Nicole Gingras), Colette (feu Yvon Verret), Claude (Sylvie Corbin), Francine (Yvon Guimond), Manon, Johanne, Daniel (Line Roy); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Beaulieu: Denise (Claude Savard), Gisèle (feu Marc-André Paradis), Nicole (Pierre Gagné), Thérèse (feu Jean-Paul Lacasse), Gilles (Nicole Fradet), feu Paul-Henri, feu Linda, Lise (Benoît Bolduc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.