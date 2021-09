LACROIX, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entourée de l'amour des siens, le 14 septembre 2021, à l'âge de 60 ans et 2 mois, est décédée Madame Sylvie Lacroix, fille de Madame Jeannine Blouin et de feu Monsieur Jean-Claude Lacroix. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants: Mariane Lacroix-Langevin (Evens Roy), Vincent Lacroix-Langevin (Pennsylia Caron), Virginie Lacroix-Langevin (Frédéric Tanguay); son fiancé: Sylvain Caron; ses petits-enfants: Nikita, Léony, Milo et Ophélie Roy, Léonard Tanguay; ses frères et soeurs: Gilles (Lynn Bégin), Hélène (Clarence Pelletier), Nicole (Denis Coulombe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement particulier à Gilles Caron et à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13h.suivi de la mise en niche au Mausolée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.