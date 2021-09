F1: Schumacher et Mazepin confirmés chez Haas en 2022

Sotchi | L'Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin piloteront toujours pour Haas en Formule 1 en 2022, a confirmé l'écurie américaine jeudi, en marge du Grand Prix de Russie.

Comme attendu, Mazepin, le fils du dirigeant du sponsor titre de Haas, Uralkali, et Schumacher, soutenu par Ferrari, qui motorise l'équipe, «seront associés pour la deuxième année consécutive», est-il précisé dans un communiqué.

Les deux pilotes de 22 ans ont fait leurs débuts dans la catégorie reine du sport automobile au début de la saison 2021. Parmi les pilotes titulaires, ils sont les seuls à ne pas avoir inscrit de point faute de disposer d'une voiture compétitive.

«Nous croyons pouvoir progresser en tant qu'équipe et offrir à Mick et Nikita une monoplace performante pour franchir la prochaine étape de leur carrière en Formule 1» la saison prochaine, quand de toutes nouvelles F1 feront leur entrée en piste, promet leur Team Principal Guenther Steiner.

«Cette première année avec Haas est passionnante et instructive et je suis sûr que je pourrai apporter toute l'expérience que j'ai acquise l'année prochaine», réagit pour sa part le fils de Michael Schumacher. «La nouvelle réglementation technique, l'ambition impressionnante de toute l'équipe et le soutien de Ferrari, je crois que tout cela nous rapprochera du peloton en 2022 et que nous pourrons nous battre pour les points.»