GOSSELIN, Joanne



À Saint-Gabriel-de-Valcartier, le 29 décembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée dame Joanne Gosselin, épouse de monsieur Jean Durand, fille de Réal Gosselin et Cécile Picard. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Gabriel-de-Valcartier, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Simon Durand (Valérie Drouin), Thierry Durand (Karine Vachon), Joëlle Durand (Pierre-Alexandre Morneau Caron), Frédérik Durand; ses petits-enfants : Noémie Durand, Raphaelle Durand, Émile Durand, Cassandre Caron, Ulysse D Caron; ses frères et sœurs : Nicole (Paul Harris), Carole, Mario (Solange Laflamme), Alain (Johanne Linteau), Manon, Lynda (Martin Boudreault); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles, Marcel (feu Linette Picard), Diane, Solange (Noël Renaud), feu Benoit (Monique Mailhot), Serge (Marie Leclerc), Huguette (Charles Falardeau), Édith (Marc Lepage); ses deux bonnes amies : Angéline Guilbeault et Christiane Vaillancourt, ainsi que ses tantes et oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s.