BRODRIQUE, André



À L'Hôpital Général de Québec, le 15 août 2021, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur André Brodrique, époux de Madame Noëlla Bédard. Il était le fils de feu madame Léontine Poitras et de feu monsieur Narcisse Brodrique. Il fut à l'emploie de la Rothman's pendant 35 ans, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Claire (Pierre Lefort), Denis (Lucie Gauvin), ses petits-enfants : Élisabeth et Louis-Michel, ses frères et sœurs : feu Charles-Auguste Brodrique (feu Carmen Falardeau), feu Madeleine Brodrique (feu Jean-Paul Pelletier), Jacqueline Brodrique (feu Gaston Magnan), feu Jean-Marc Brodrique (feu Thérèse Giguère) et feu Monique Brodrique (feu André Drolet), ses beaux-frères et belles-sœurs de La famille Bédard : feu Estelle Bédard (feu Gérard Gagnon), feu Maurice Bédard (feu Rita Duchesne), feu Charles-Eugène Bédard (feu Gemma Pomerleau), feu Georges-Édouard Bédard (feu Marie-Paule Gagnon), feu Gérard Bédard (feu Louise Verge), Gilles Bédard (feu Pierrette Grenier), Monique Bédard (feu Jocelyn Hawey) et feu Jean-Claude Bédard (feu Clarisse Drake) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à :de 13h à 15h.Ses cendres seront déposées par la suite au Columbarium. Son épouse et ses enfants tiennent à remercier tous ceux et celles qui lui ont prodigué soins et réconfort au cours des dernières années passées à l'hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.