PAGÉ, Christiane



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2021, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Christiane Pagé, conjointe de monsieur Sylvain Roy, fille de feu monsieur Georges H. Pagé et de madame Pierrette Leclerc. Elle demeurait à Sainte-Marguerite de Beauce, autrefois à Les Écureuils.à partir de 13h30, suivies d'uneChristiane laisse dans le deuil, outre son conjoint et sa mère, ses enfants: Carolane (Vincent Bibeau) et Cédrick Marcotte (Guillaume Boutin); son frère Mario (Chantal Ouellet); ses soeurs: Lucie, Francine (Denis Savard), Isabelle (François Pomerleau); les enfants de son conjoint: Patrick, Jessica, Jonathan et Jason Roy; sa belle-mère Lucienne Plante Roy; ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 8è étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.