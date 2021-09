Incendie suspect à Saint-Honoré

Cinq véhicules ont été incendiés dans la nuit de mercredi à jeudi en face de l’entreprise Exact-Air sur le chemin du Volair, à Saint-Honoré, au Saguenay.

L’appel est entré au 911 vers 1h15 du matin après qu’un employé de la compagnie eut remarqué des véhicules en feu dans le stationnement réservé à la clientèle de ce transporteur aérien.

Six sapeurs de Saint-Honoré ont été dépêchés sur place. «On voyait les flammes quand même d'assez loin, a indiqué le directeur du Service des incendies de Saint-Honoré, Yan Pelletier. On voyait la lueur quand on est arrivés. Ç’a été une intervention quand même de 1 h 30 sur place.»

Rapidement, le brasier a soulevé des soupçons chez les pompiers. C’est que les flammes ont d’abord débuté dans deux véhicules qui n’étaient pas près l’un de l’autre.

«ll y avait cinq véhicules qui étaient en flammes à notre arrivée, a ajouté le chef Pelletier. Avec la propagation qu'il y avait sur les lieux, ce sont les deux véhicules aux extrémités qui ont été allumés chacun de leur côté. On a des véhicules au centre qui sont un peu moins endommagés. Donc, deux foyers totalement distincts l'un de l'autre, ça ne peut pas être accidentel ou naturel.»

Le dossier a donc été transféré à la Sûreté du Québec. «La scène est gardée par des policiers de la Sûreté du Québec, a expliqué le porte-parole du corps policier, Hugues Beaulieu. Un technicien en scène d'incendie et un enquêteur de la division des crimes majeurs se sont déplacés. Le modus operandi de l'événement fait en sorte qu'il y a de très grands soupçons sur l'origine de l'incendie.»

C’est la première fois qu’Exact-Air est la cible de vandales. Après un vol récent, l’entreprise avait décidé d’éclairer le stationnement réservé à sa clientèle. Des caméras de surveillance avaient aussi été ajoutées. Elles pourraient aider le travail des enquêteurs puisqu’elles sont orientées directement vers les cinq véhicules touchés.