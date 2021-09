Lehouillier ne regrette pas ses propos durs à l’endroit de Duclos

Le maire sortant de Lévis, Gilles Lehouillier, ne pense pas avoir nui à la réalisation du troisième lien en tenant des propos durs à l’endroit du libéral Jean-Yves Duclos pour qu’il s’engage plus fermement en faveur du projet pendant la campagne fédérale.

Au moment où M. Duclos bataillait pour sa réélection dans la circonscription de Québec, il y a quelques semaines, M. Lehouillier avait affirmé que le ministre sortant et son équipe étaient «assis sur la clôture» et risquaient de se «blesser» dans le dossier du tunnel Québec-Lévis.

En lançant sa propre campagne municipale, jeudi matin, Gilles Lehouillier a opéré un changement de ton et a plutôt souligné le «travail exceptionnel» de Jean-Yves Dulocs pour amener des contrats au chantier Davie.

«Non, je ne crois pas [que cela peut nuire au troisième lien] parce que nous, dans le fond, on défend des dossiers qui sont ceux de la ville», a répondu M. Lehouillier. «C’est sûr que quand on parle du Réseau express de la Capitale, on peut s’enflammer un peu plus, mais au fond, ce qui compte, c’est que les relations restent cordiales.»

Malgré la réélection à Ottawa d’un gouvernement libéral qui ne finance plus les projets autoroutiers, Gilles Lehouillier a dit être encouragé par le faire «qu’il y a quand même cinq députés conservateurs sur cinq qui ont été élus» en Chaudière-Appalaches et cinq conservateurs et bloquistes sur neuf dans la Capitale-Nationale, soit des partis qui ont émis le souhait de respecter la volonté du gouvernement Legault. «Il y a quand même une force de frappe ici dans la région au niveau de la députation.»

Pas d’étalement urbain

D’autre part, le candidat à la mairie ne voit pas de contradiction entre sa volonté d’obtenir un tunnel sous-fluvial et le rapport récent d’une firme mandatée par le gouvernement Legault prévenant que le Québec devra freiner l’étalement urbain s’il veut atteindre ses objectifs de réduction de GES.

La Ville de Lévis a fait le choix de densifier et n’a aucune intention de permettre des constructions en dehors de son périmètre urbain où il y a encore un potentiel de 30 000 nouvelles unités d’habitations, a rappelé le maire sortant.

«À Lévis, il ne se fait pas d’étalement urbain. C’est ça la réalité», a-t-il certifié, tout en soulevant que «l’objectif premier du tunnel, ne l’oubliez pas, c’est de faire un by-pass, une voie de passage». Il pense aussi que la possibilité de relier les deux centres-ville en 10 minutes en autobus électrique s’inscrit à l’encontre de la logique d’étalement urbain.

Transparence

M. Lehouillier a consacré la plus grande partie de sa première conférence de presse à titre de candidat l’importance de la «transparence» pour son équipe, dans une apparente volonté de répliquer au parti adverse, Repensons Lévis, qui l’accuse d’avoir géré une administration «opaque».

À la différence de la dernière élection, où il avait été élu haut la main avec 92 % du vote, le chef de Lévis force 10 fait face à une véritable opposition. Repensons Lévis présente d’ailleurs un candidat dans tous les districts.

«En matière de transparence, ce n’est pas compliqué, à peu près tout est public à Lévis. Je ne vois pas ce que l’on pourrait rendre public de plus», s’est exclamé M. Lehouillier, en soulignant à grands traits que la ville a tenu plus de 300 soirées d’information et de consultation dans les quatre dernières années.

M. Lehouillier s’est d’ailleurs engagé à donner les numéros personnels de ses candidats dans les pamphlets qui seront distribués à la population.

D’autre part, comme il l’avait fait lors de la précédente élection, le candidat à la mairie a détaillé le budget de sa campagne, qui s’élève à 66 400 $ pour cette élection. «70% des dépenses électorales peuvent être remboursées. Ce sont les contribuables qui paient, donc nous, on estime qu’ils ont le droit d’avoir cette information-là.»

Premier engagement

Gilles Lehouillier a détaillé les principaux axes de sa campagne : mise à niveau des équipements sportifs, culturels et communautaires dans tous les arrondissements, gestion efficace des fonds publics ou encore «maintien de l’attractivité de la ville».

Il a pris un premier engagement électoral, soit de mener à terme le projet de complexe sportif, communautaire et culturel sur le site de l’ancien hôtel de ville à l’intersection du boulevard Alphonse-Desjardins et de la rue Vincent-Chagnon.

«On a une équipe axée sur l’expérience, la capacité de prendre des décisions éclairées et on va travailler dans la continuité pour la mise à niveau de nos infrastructures, on a là-dessus vraiment une vision d’ensemble», a-t-il indiqué.

M. Lehouiullier a aussi mis l’accent sur les «mesures sanitaires strictes» qui seront mises en place durant sa campagne. Afin d’éviter les rassemblements, son parti a décidé de ne pas louer de locaux électoraux. De plus, il n’y aura aucun grand événement.

