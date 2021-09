Tranferts en santé : les premiers ministres canadiens demandent l'aide du fédéral

Les premiers ministres des provinces et territoires ont demandé, jeudi, à Justin Trudeau de tenir une Réunion du Conseil de la fédération pour discuter rapidement des soins de santé et de son financement sans condition à long terme, et ce, avant le discours du trône fédéral.

• À lire aussi: Le gouvernement fédéral aidera l’Alberta

• À lire aussi: Résignation et méfiance entre Ottawa et Québec

Les premiers ministres se sont tous réunis jeudi lors d’une conférence téléphonique pour discuter des besoins urgents, en matière de santé, auxquels font face les provinces et territoires, notamment quant à l'insuffisance du financement des systèmes.

«Pour faire face à ces défis de manière efficace, le gouvernement fédéral nouvellement réélu doit travailler avec les premiers ministres des provinces et des territoires en vue de procéder à une augmentation immédiate et durable du financement des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé. [Nous sommes] prêts à nous mettre au travail, mais nous avons besoin d'un partenaire fédéral», a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan, président du Conseil de la fédération.

Ils ont ainsi redemandé au gouvernement fédéral d'augmenter immédiatement sa part des dépenses totales en santé pour la faire passer de 22 % à 35 % et de maintenir ce niveau de contribution au fil du temps par le biais d'un taux de croissance annuel minimal de 5 %.

Pendant leur rencontre, les premiers ministres ont également discuté de la pandémie et de la nécessité de renouer avec la croissance économique.

À VOIR AUSSI :