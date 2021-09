Les ventes au détail ont reculé de 1,1 % en juillet au Québec

Les ventes au détail ont diminué de 1,1 % en juillet, au Québec, atteignant 12,33 milliards $. Il s’agit de la plus forte baisse en importance parmi les provinces canadiennes.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le recul a été de 1,3 %. Les ventes au détail dans la métropole se sont chiffrées à 5,78 milliards $ en juillet.

En plus du Québec, sept autres provinces ont affiché une diminution de leurs ventes au détail. À l’échelle canadienne, celles-ci ont baissé de 0,6 %, à 55,8 milliards $. Ce recul est le troisième en quatre mois.

«La diminution a été principalement attribuable à la baisse des ventes des magasins d'alimentation (-3,4 %) et des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage (-7,3 %)», a indiqué Statistique Canada, jeudi.

«En juillet, la plupart des régions du pays ont continué de mettre en place des mesures favorisant la reprise des activités, ce qui a permis d'assouplir les restrictions touchant les détaillants et les services», a-t-on ajouté, précisant de plus que les ventes au détail ont baissé dans cinq des onze sous-secteurs représentant à eux seuls 38,7 % du commerce de détail.

À voir aussi