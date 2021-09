Manche: sauvetage de 66 migrants embarqués vers l'Angleterre

Lille | Soixante-six migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune ont été secourus mercredi au large du détroit du Pas-de-Calais (nord), a annoncé jeudi la préfecture maritime française.

Ces sauvetages ont eu lieu lors de quatre interventions distinctes, a précisé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar) dans un communiqué.

Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités qui soulignent le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la basse température de l'eau.

Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, quelque 15.400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août, dont 3500 ont été «récupérés en difficulté» dans le détroit et ramenés sur les côtes françaises. En 2020, les traversées et tentatives de traversées avaient concerné quelque 9500 personnes, contre 2.300 en 2019 et 600 en 2018.