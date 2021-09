Où est passée la politesse ?

Nous venons de traverser un passage difficile, pour ne pas dire à vide, qui a duré un an et demi, et qui nous a fait perdre certains repères. Pour ma part en tant que mère monoparentale de deux enfants avec qui j’ai partagé ma vie 24h/24 pendant toute cette période puisque je travaillais à domicile et qu’eux aussi suivaient leurs cours à domicile, je peux dire « mission accomplie » sans me tromper.

Les principes que je tentais de leur inculquer avant la pandémie ont fait leur chemin et je me suis retrouvée à la rentrée avec deux enfants pleinement sociables et polis. Je ne peux en dire autant de nos voisins que mes enfants fréquentent de nouveau depuis l’été dernier. Ils entrent chez nous comme dans un moulin pour me demander un verre d’eau ou pour aller faire pipi, sans jamais svp ou merci. Les miens sont frustrés et me blâment de ne pas leur imposer le même régime qu’à eux, quand je pense que c’est à leurs parents de faire ça.

Une maman

Vos enfants ont raison. Chez vous, c’est à vous d’imposer vos règles. Ces enfants ne vous respecteront qu’à partir du moment où vous l’exigerez d’eux.