Personne ne mérite le titre de servante

Je suis une femme qui a toujours pris ses rôles au sérieux. Celui d’épouse qui a partagé pendant 48 ans la vie d’un homme roi et maître dans son foyer, et celui de mère de trois enfants dont le père ne s’occupait que le dimanche matin quand il préparait leur petit-déjeuner.

Puis je suis devenue une grand-mère, mon troisième rôle officiel, quelques années avant le décès de mon mari. Ne travaillant pas à l’extérieur et mes trois enfants étant devenus parents, je me suis dévouée à leur faciliter la tâche. Très honnêtement Louise, j’ai fait de mon mieux.

Puis le père de mes enfants est décédé en 2015. Je ne m’étais jamais imaginée veuve, et surtout pas seule pour mener ma vie. Une vie que mon mari avait toujours organisée du haut de sa grandeur. Et je ne dis pas ça avec mépris, car c’était comme ça que c’était, et je l’acceptais.

En 2019, une fois mon deuil vécu, je m’ennuyais avec moi-même et je me suis mise à la recherche d’un compagnon. Un veuf parmi nos amis d’autrefois m’a fait un appel du pied et je me suis laissé séduire.

Puis la pandémie est survenue, et j’ai pris plaisir à vivre une vie juste pour moi, sans obligation, pas même mes enfants. Et avec mon nouveau conjoint, on a décidé que désormais, je garderais quand je le voudrais et pas trop souvent, vu nos nombreuses occupations.

Malheureusement, mes deux enfants les plus jeunes ne le prennent pas. Ils prétendent que j’ai donné plus de disponibilités à leur aînée et voudraient que je leur accorde la pareille pour créer l’équilibre. Mais je n’ai pas envie de retourner à mes façons de faire d’avant, et mon conjoint est d’accord.

Sauf que même si c’est simple à dire, c’est pas mal plus difficile à réaliser dans les faits. J’ai énoncé ma volonté, mais il me faut maintenant tenir bon devant l’adversité. Ce qui me crée un gros problème de conscience.

Mère ambivalente

Votre problème, c’est justement votre ambivalence. Si vous étiez convaincue de faire la bonne chose en fonction de vos principes, elle s’évanouirait du coup. C’est avec votre conscience que vous devez régler ce dilemme et c’est elle qui vous permettra de contrer les assauts accusateurs de vous enfants.

Vous avez pleinement le droit de mener votre vie à votre guise et d’aider quand bon vous semble, puisqu’aider, c’est un geste gratuit qu’on pose quand on en sent l’envie. Des grands-parents, ça doit fixer ses limites et s’y tenir, si ça veut être bien compris de ceux et celles à qui ils s’adressent.