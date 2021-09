[PHOTOS] Coup de cœur assuré pour les amants de la nature

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier André Dussault.

Cette propriété d’exception repose dans un endroit féérique, qui comblera à coup sûr les amants de la nature. Ce chaleureux nid est bordé par la rivière Montmorency et à proximité des pistes de motoneige, de ski de fond et sentiers de randonnée pédestre! La fenestration abondante permet de profiter pleinement de la vue sur l’eau et les montagnes.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

L’intérieur regorge de pièces spacieuses et conviviales, dont un salon avec foyer au bois, un boudoir, un cinéma maison, 3 chambres, 2 salles de bains et une salle d'eau. Vous tomberez en amour en une seule visite!

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Située au 1008 avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval, cette maison de prestige est en vente au coût de 697 000$. Cliquez ici pour en savoir plus!

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Le courtier immobilier André Dussault performe désormais avec Sotheby's Reality Québec. Cumulant plus de 17 ans de carrière en immobilier, il a réalisé plus de 1500 transactions. Il possède un impressionnant réseau de contacts et des connaissances approfondies de la grande région de Québec.

André Dussault, courtier immobilier

andredussault.com