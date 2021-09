Pornographie juvénile: un Lavallois tente de berner les policiers en inventant un complot

Un homme qui a tenté de tromper les policiers en prétendant un complot lorsque de la pornographie juvénile a été trouvée chez lui passera les 24 prochains mois derrière les barreaux.

« Lancer les policiers sur une fausse piste est une infraction assez grave. C’est une atteinte au système judiciaire », a affirmé le juge Sylvain Lépine, dans son jugement rendu cette semaine au palais de justice de Saint-Jérôme.

Lors des observations sur sentence cet été, l’accusé Francis Chartrand a poussé l’audace en voulant berner de nouveau les autorités, cette fois-ci en voulant faire croire qu’il avait obtenu un test positif à la COVID-19.

Le Lavallois de 39 ans, sans antécédents judiciaires, s’est fait prendre après le signalement d’un organisme de surveillance américain pour des fichiers de pornographie juvénile qui ont été téléchargés au Québec.

L’adresse IP de Chartrand a été identifiée et une perquisition a eu lieu chez lui en janvier 2016. Les policiers ont trouvé chez lui un ordinateur, un disque dur externe ainsi que huit CD gravés.

Milliers d’images et de vidéos

Après leur analyse, de troublantes découvertes ont été faites. Plus de 1800 images et près de 300 vidéos ont été saisies. Des textes « à caractère de pornographie juvénile » ont aussi été recensés.

Au lieu d’avouer ses crimes, Chartrand a décidé de monter un complot « imaginaire » pour éloigner les soupçons contre lui. Il a prétendu avoir reçu une lettre de menaces et qu’un individu aurait infecté son ordinateur avec tous les fichiers.

« Une analyse d’expert a été faite sur la lettre et l’on retrouve l’ADN de l’accusé sur le rabat de l’enveloppe », a décrit le juge Lépine, écartant rapidement cette version qu’il qualifie de « non crédible et très loin de la vérité ».

Aucune prise de conscience

Le magistrat a estimé que l’accusé n’a « aucune prise de conscience bien qu’il admet que ces enfants ont subi des torts considérables », en ajoutant que leur « souffrance est réelle » alors que ce triste phénomène prend de l’expansion.

Devant l’ampleur des fichiers trouvés chez Chartrand, il l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement.

Il a ajouté six mois à sa peine pour la tentative d’entrave à la justice, pour un total de deux ans, assorti d’une probation à respecter de trois ans.

Son nom sera dans le registre des délinquants sexuels, à vie.

– Avec la collaboration de Christian Plouffe